De bestorming van het Capitool in Washington DC heeft grote gevolgen in Amerika. In een eerste reactie zei de Amerikaanse president Donald Trump dat hij de betogers ‘graag ziet’ en dat ‘de verkiezing gestolen was’, maar dat ze vreedzaam naar huis moesten gaan. Enkele dagen later was hij veel strenger: ‘Wie deelnam aan gewelddaden en vernielingen aanbracht: jullie vertegenwoordigen ons land niet’.