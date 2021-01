DAKAR. Joan Barreda Bort wint bij motorrijders, Toby Price opnieuw leider

Joan Barreda Bort (Honda) heeft vrijdag de zesde Dakar-rit bij de motoren gewonnen. Voor de Spanjaard is het na de tweede en de vierde etappe zijn derde ritzege in deze Dakar. Barreda had bij de aankomst 13 seconden voorsprong op Ross Branch (Yamaha). Toby Price (KTM) eindigde als zevende en pakt de leiding over van Kevin Benavides (Honda), die 17e werd en bijna 10 minuten verloor.

Het was een flink uitgedunde groep motorrijders die vrijdagochtend de ingekorte etappe aansneed. Benavides startte als eerste en verloor in de openingsfase meteen twee minuten, waardoor hij na 48 km slechts pas de 16e tijd had. Barreda had daar al het commando genomen. Na 158 km moest hij Price met 10 seconden laten voorgaan om vanaf halfweg koers de leiding definitief in handen te nemen en beetje bij beetje weg te rijden van de anderen. De voorsprong op Branch was bij aankomst dan ook bijzonder klein. De motorrijder uit Botswana kwam 13 seconden tekort voor etappewinst.

Voor Joan Barrada Bort is het de derde etappezege in deze Dakar, dat is de helft van het aantal gereden etappes. Hiermee dikt de Spanjaard zijn totaal aantal etappezeges in de Dakar aan tot 27. Het recordaantal etappezeges bij de motoren staat op naam van Stéphane Peterhansel en Cyril Despres. Beiden wonnen elk 33 etappes.

In de stand neem Toby Price de leiding over van Benavides. Het verschil tussen beiden is 2:16. José Ignacio Cornejo Florimo (Honda) volgt als derde op 2:57. Barreda is opgeschoven naar de zevende plaats en volgt op 6:25 van Price. De top 10 zit binnen het kwartier. Met nog zes etappes te rijden, kan het bij de motoren nog alle kanten op.

Walter Roelants (Husqvarna) is nog onderweg. Na 367 km reed hij in 64e positie.