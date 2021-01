Organisatoren zijn zeker dat Olympische Spelen zullen plaatsvinden, maar dat is niet iedereen: “Olifant in de kamer”

De organisatoren van de Olympische Spelen in Tokio hebben vrijdag benadrukt dat de uitgestelde Olympische Spelen wel degelijk komende zomer zullen plaatsvinden, daags nadat de Japanse regering de noodtoestand heeft uitgeroepen in en rond de Japanse hoofdstad. Die beslissing kwam er als gevolg van een recordaantal nieuwe coronabesmettingen in de regio.

De Japanse premier Yoshihide Suga kondigde donderdag aan dat de noodtoestand een maand zou duren vanaf vrijdag.

Het organisatiecomité achter Tokio 2020 heeft al verschillende keren herhaald dat nieuw uitstel van de Spelen geen optie is. De noodtoestand wijzigt de plannen niet, zo bevestigden de organisatoren vrijdag. “Deze noodtoestand biedt een kans om de COVID-19-situatie te beheersen. Om ervoor te zorgen dat Tokio 2020 deze zomer veilige Spelen voorziet, zullen we bijgevolg de nodige voorbereidingen treffen”, zo klinkt het in een persbericht.

De Canadees Dick Pound, het langst zittende lid van het Internationaal Olympisch Comité (IOC), is minder zeker van zijn stuk. Hij twijfelt of de Spelen in Tokio wel kunnen plaatsvinden, zo liet hij optekenen bij de BBC. “Ik weet dat niet zeker, vanwege de schommelingen van het virus”, aldus Pound. “Dat blijft de olifant in de kamer, een lastige kwestie.”

De Olympische Spelen, die vanwege de coronapandemie met een jaar werden uitgesteld, zijn voorzien van 23 juli tot 8 augustus 2021.