Quinten Hermans hoopt op medaille tijdens BK veldrijden: “Grondige analyse gedaan”

Quinten Hermans (Tormans Cyclcocross Team) stond nog nooit op het podium van een BK veldrijden bij de elite. Hij hoopt daar zondag verandering in te brengen in Meulebeke.

Hermans eindigde vorig jaar als elfde op het BK. Zijn beste resultaat was een tiende plek, in 2018. Bij de nieuwelingen (2x) en beloften (1x) mocht hij wel al de driekleur aantrekken, hij verzamelde verder ook al vier keer eremetaal bij de jeugd. Zondag droomt hij van een medaille bij de profs.

“De afgelopen jaren slaagde ik er op de Belgische kampioenschappen niet in om op mijn best te zijn”, laat hij optekenen door zijn team. “Daarom hebben we met Bart Wellens en mijn trainer Frederik Veuchelen een grondige analyse van mijn voorbereiding gedaan. In het verleden koos ik ervoor om het ritme na de drukke kerstperiode te onderhouden, deze keer mikken we op frisheid. Ik ben heel benieuwd naar het effect van deze nieuwe strategie en heb er zin in. Zoals gewoonlijk wil ik een goede wedstrijd rijden, en dan eindig ik meestal wel bij de betere Belgen. Ik koester de ambitie om een medaille te behalen.”