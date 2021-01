Sven Nys geeft advies aan zijn topfavoriet Wout van Aert en wikt de kansen van Thibau op het BK veldrijden

Sven Nys heeft met Toon Aerts een voormalig Belgisch kampioen in de rangen bij zijn Baloise Lions, maar de Kannibaal beseft dat het zondag moeilijk zal worden om Wout van Aert te verslaan op het BK veldrijden. “Hij is toch wel de grote topfavoriet.”

LEES OOK. Vijf vragen aan Thibau Nys, eerstejaarsbelofte die zondag het BK met de profs betwist: “Een verloren jaar is het zeker niet”

Zoon Thibau Nys schuift Wout van Aert en Michael Vanthourenhout naar voren op het parcours in Meulebeke, maar Nys senior duidt slechts één topfavoriet aan. “Wout van Aert”, zegt hij. “Het parcours in Meulebeke onderging toch wel wat wijzigingen. De vroegere omloop was een echte ‘speeltuin’, maar nu vind je toch wel een paar echte stroken op het parcours waar Wout wel zijn vermogen kan bovenhalen. Het wordt geen typische parkcross. Er zal meer ruimte zijn om zijn ding te doen.”

“Was ik Wout, dan zou ik snel openen”, aldus nog Nys. “Dan heeft hij het voordeel dat hij heel snel zijn ding kan doen, bevrijd is van andere renners die hem storen om op de juiste sporen te rijden. In zijn situatie, op dit parcours dat lastig genoeg is, zou ik meteen druk zetten.”

Foto: BELGA

Valt er dan niets te beginnen tegen Wout van Aert? “Dat zou ik niet zomaar zeggen. Hoe langer het duurt om weg te rijden, hoe groter de nervositeit bij Wout zal worden. Toon, maar eigenlijk elke renner die kampioen wil worden, moet proberen om zo lang mogelijk bij Wout te blijven. Dan is misschien wel iets mogelijk.”

En wat met zoon Thibau? Kan hij ploegmaat Toon Aerts van dienst zijn op deze omloop?

“Neen. Hij kan niet helpen, daarvoor staat hij te ver bij de start”, meent vader Nys. “In de eerste twee, drie rondes raakt hij nooit in de positie om Toon eventueel bij te staan. Het lijkt me uitgesloten om een rol van betekenis te spelen, dan zou hij echt een ongelooflijke wonderstart moeten nemen. Maar daar is gewoon geen ruimte voor. Hij moet proberen om zelf een goede uitslag te rijden en ervaring op te doen.”

LEES OOK. Tweevoudig Belgisch kampioen Klaas Vantornout verkent voor ons BK-parcours in Meulebeke: “Wout van Aert zal hiervan smullen”