Loting Croky Cup doet voetbalfans nu al smullen: heruitgave van bekerfinale in 1/8ste finales?

Vrijdag is geloot voor de achtste finales van de Croky Cup. De clubs kennen dus, indien ze de 16e finales overleven, hun mogelijke tegenstander al. In de volgende ronde behoort een heruitgave van de vorige bekerfinale, Club Brugge - Antwerp, tot de mogelijkheden.

Anderlecht treft eerst Racing Luik en dan, bij winst, Union of Moeskroen. OHL of Cercle krijgt Waasland-Beveren of KV Oostende voor de voeten. Als Standard wint van Seraing, speelt het tegen Lommel of KV Kortrijk. Beerschot kan mits winst tegen Dessel Sport uitkomen tegen KV Mechelen of RWDM.

Als Genk wint van Thes Sport treft het mogelijk de buren van STVV, dat tegen Lokeren-Temse moet. Een clash tussen AA Gent (tegen KFC Heur-Tongeren) en Charleroi (tegen Westerlo) is ook mogelijk. Net als Zulte Waregem (tegen Olympic Charleroi) tegen Eupen (tegen Rupel Boom).

De volledige loting: