Recordaantal Belgen verklikt bij fiscus

Het voorbije jaar heeft de fiscus net geen 3.000 meldingen ontvangen van Belgen die iemand verklikken. Dat is het hoogste aantal in jaren, zo blijkt uit een overzicht van de FOD Financiën.

De voorbije jaren ging het aantal verklikkingen nochtans in dalende lijn. In 2019 waren er amper 1.958 meldingen bij de fiscus. Ook nu blijft het fenomeen trouwens erg marginaal, want het gaat toch nog steeds slechts 2.995 meldingen op een totaal van ruim 7,1 miljoen aangiftes voor de personenbelasting.

De FOD Financiën merkt op dat men niet zit te wachten op die meldingen om de fiscus zijn werk te laten doen. Er bestaat trouwens ook geen kliklijn, zoals dat wel het geval is bij de sociale zekerheid. Het gaat daarentegen om spontane meldingen, die steeds worden ‘gecheckt en gedubbelcheckt’.