Federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (SP.A) en de leden van de Taskforce Vaccinatie hebben het in de Kamercommissie Gezondheid en Gelijke Kansen over de vaccinatiestrategie voor het hele land. Daaruit blijkt dat de vaccinaties iets kunnen versneld worden. De brede (volwassen) bevolking zou in juni aan de beurt komen.

Vandenbroucke begon de uiteenzetting over de vaccinatiestrategie met erop te wijzen dat de concrete uitrol van de vaccinaties afhangt van de beschikbaarheid van de vaccins. Ook de beschikbare informatie en inzichten, die eventueel nog kunnen wijzigen, kunnen de uitrol beïnvloeden, benadrukte Vandenbroucke nog.

Door de onzekerheden die er in december nog waren, was de Taskforce eerder voorzichtig met zijn inschattingen, aldus voorzitter professor Dirk Ramaekers. Maar door de goedkeuring van vaccins en de concretisering van details over de levering van beschikbare vaccins kan er nu een iets meer gedetailleerde strategie opgesteld worden. Ook professor Ramaekers wees er wel op dat de timing die nu op tafel ligt, een ‘tentatieve’ timing is, die onderhavig is aan omstandigheden die kunnen wijzigen.

Volgens Ramaekers zou het mogelijk zijn de vaccinaties in de woonzorgcentra tegen half februari afgerond te krijgen. De vaccinaties in de andere zorginstellingen zouden ook iets sneller kunnen en eind januari zou het ziekenhuispersoneel al aan de beurt kunnen komen. In februari volgen dan de zorgverleners in de eerste lijn en de inwoners van collectieve zorginstellingen. Nadien volgen dan 65-plussers en risicopatiënten (maart), essentiële en sociale beroepen (maart) en de rest van de bevolking (juni).

