Pfizer-werknemers in Puurs krijgen volgende week al vaccin

De werknemers van Pfizer in Puurs moeten niet wachten tot hun doelgroep aan de beurt is om gevaccineerd te worden. Zij krijgen vanaf volgende week al een vaccin.

‘We hebben het plan om onze Pfizer-werknemers te vaccineren tegen covid-19’, bevestigt een woordvoerder. ‘Deze pandemie vereist dat we in alle omstandigheden kunnen doorgaan met de productie en de levering van onze Pfizer-geneesmiddelen. Zo kunnen we veiligheid bieden aan werknemers die zorgen voor de productie, en die elke dag naar Puurs komen. De vaccinatie van werknemers die noodzakelijk aanwezig moeten zijn op onze site, begint volgende week.’

In Puurs zijn zo’n 2.500 werknemers aan de slag. Van daaruit worden Europa en grote delen van de wereld bevoorraad met het vaccin van Pfizer en BioNTech. De vaccinatie gebeurt op vrijwillige basis. Telewerkers en werknemers die op de commerciële afdeling in Brussel werken, maken geen deel uit van het interne vaccinatieplan.