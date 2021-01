Ook Amerikaans minister van Onderwijs Betsy DeVos neemt ontslag in nasleep bestorming Capitool

De Amerikaanse minister van Onderwijs Betsy DeVos heeft naar aanleiding van het geweld aan het Capitool beslist ontslag te nemen. DeVos is al de tweede minister die een stap opzij zet sinds het Amerikaanse parlementsgebouw bestormd werd.

‘Er kan niet ontkend worden welke uitwerking uw retoriek op de situatie heeft gehad’, citeert de New York Times uit de brief waarin ze volgens de krant haar ontslag aanbiedt. ‘En dat is het keerpunt voor mij.’

De 63-jarige Betsy DeVos is een miljardairsvrouw die al jarenlang de Republikeinse zaak financieel steunt. Ze werd in februari 2017 minister van Onderwijs, een omstreden benoeming, onder meer omdat ze geen ervaring in politiek op hoog niveau had. Ze kreeg ook veel kritiek omdat ze een fervente voorstander was van ‘charter schools’, een soort scholen die privé bestuurd worden, maar krijgen ook publiek geld – ten koste van de al noodlijdende publieke scholen. De stemming over haar benoeming in de Senaat eindigde met 50 stemmen voor en 50 stemmen tegen en vicepresident Mike Pence hakte uiteindelijk de knoop door.

DeVos is lang niet de eerste die opstapt: eerder had minister van Transport Elaine Chao al haar ontslag aangekondigd. Ook de speciale gezant voor Noord-Ierland Mick Mulvaney, die ooit nog waarnemend stafchef in het Witte Huis was, geeft er de brui aan. ‘Ik kan hier niet blijven, niet na gisteren’, zou hij gezegd hebben.

Andere namen die volgens verschillende bronnen aankondigden het Witte Huis te verlaten zijn Matthew Pottinger (vice-adviseur nationale veiligheid), Tyler Godspeed (voorzitter van Raad van Economische Adviseurs), John Costello (veiligheidsdienst van het ministerie van Handel), Ryan Tully (afdeling Europese en Russische zaken bij de Nationale Veiligheidsraad), Stephanie Grisham (kabinetschef en persverantwoordelijke van first lady Melania Trump), Sarah Matthews (assistent persverantwoordelijke Witte Huis) en Rickie Niceta (verantwoordelijke social events in het Witte Huis).