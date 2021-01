Dolle avond NBA: fantastisch duel tussen Jokic en Doncic, coronageval tijdens wedstrijd en nederlaag van Lakers

In de NBA hebben de LA Lakers donderdag hun derde nederlaag van het seizoen geleden. San Antonio was met 109-118 te sterk voor LeBron James en co.

Bij de Spurs was LaMarcus Aldridge de topschutter met 28 punten. James zette daar 27 punten en 12 assists tegenover voor de titelverdediger.

Het Dallas van de Sloveen Luka Doncic trok met 117-124 aan het langste eind tegen het Denver van de Serviër Nikola Jokic, die met een buzzerbeater verlengingen afdwong. Daarin bleken de Mavericks uiteindelijk toch te sterk. Doncic maakte in de verlengingen 9 van zijn 38 punten. Verder lukte hij 13 assists en negen rebounds. Ook Jokic was goed voor 38 punten, bovenop 11 rebounds en vier assists.

De Brooklyn Nets haalden het verder met 122-109 van de Philadelphia 76ers, die een einde zagen komen aan een reeks van vijf opeenvolgende overwinningen. De leider in de Eastern Conference telt nu twee nederlagen, tegenover zeven zeges. B

ij de Sixers testte Seth Curry positief op het coronavirus, zo melden verschillende Amerikaanse media. Curry, out met een pijnlijke enkel, werd in het begin van de match op de hoogte gebracht. De broer van vedette Stephen Curry van Golden State Warriors verliet het Barclays Center in Brooklyn, nadat hij in het eerste quarter op de bank had gezeten. Het hele team moet nu in quarantaine gaan. Bij Brooklyn ontbraken sterspelers Kyrie Irving (persoonlijke redenen) en Kevin Durant (quarantaine).

Uitslagen:

Denver - Dallas 117-124 (n.v.)

Brooklyn - Philadelphia 122-109

LA Lakers - San Antonio 109-118

Portland - Minnesota 135-117

Memphis - Cleveland 90-94

Standen (winstpercentage, gespeelde wedstrijden, zeges, nederlagen):

EASTERN CONFERENCE

1. Philadelphia 77,8 9 7 2

2. Indiana 75 8 6 2

3. Orlando 75 8 6 2

4. Boston 66,7 9 6 3

5. New York 62,5 8 5 3

6. Milwaukee 62,5 8 5 3

7. Brooklyn 55,6 9 5 4

8. Cleveland 55,6 9 5 4

9. Atlanta 50 8 4 4 10. Chicago 44,4 9 4 5 11. Miami 42,9 7 3 4 12. Charlotte 37,5 8 3 5 13. Washington 25 8 2 6 14. Toronto 14,3 7 1 6 15. Detroit 12,5 8 1 7

WESTERN CONFERENCE

1. Phoenix 75 8 6 2

2. LA Clippers 66,7 9 6 3

3. LA Lakers 66,7 9 6 3

4. Utah 50 8 4 4

5. Golden State 50 8 4 4

6. New Orleans 50 8 4 4

7. Portland 50 8 4 4

8. Dallas 50 8 4 4

9. San Antonio 50 8 4 4 10. Sacramento 50 8 4 4 11. Oklahoma City 42,9 7 3 4 12. Denver 37,5 8 3 5 13. Houston 33,3 6 2 4 14. Memphis 25 8 2 6 15. Minnesota 25 8 2 6

Programma van vrijdag:

Detroit - Phoenix

New Orleans - Charlotte

Boston - Washington

New York - Oklahoma City

Milwaukee - Utah

Houston - Orlando

Memphis - Brooklyn

Golden State - LA Clippers

LA Lakers - Chicago

Sacramento - Toronto

Philadelphia - Denver