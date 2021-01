Nederland kijkt met bang hart naar verspreiding Britse variant coronavirus

In Nederland zouden 1 tot 5 procent van de mensen die positief testen op het coronavirus besmet zijn met de zogenaamde Britse variant van het virus, melden de media daar.

Het Nederlandse Rijksinstituut voor Volksgezondheid meldde eerder deze week al dat de nieuwe Britse coronavariant bij 50 personen vastgesteld was. De Nederlandse media verwijzen nu naar onderzoek van hoogleraar virologie Marion Koopmans (Erasmus MC in Rotterdam), dat op basis van steekproeven berekent dat 1 tot 5 procent van de Nederlanders die besmet zijn de Britse variant zouden te pakken hebben. In de grote steden Amsterdam en Rotterdam liggen de cijfers het hoogst.

Deze variant is besmettelijker dan de oudere variant van sars-CoV-2. Ook kinderen blijven kinderen niet ­gespaard blijven van infecties ermee. In Engeland verspreidt de variant zich razendsnel en Koopmans houdt er ‘serieus rekening mee’ dat hij zich ook in Nederland snel zal uitbreiden, zegt ze in NRC. Koopmans onderzocht een grote corona-uitbraak van eind december rond een basisschool bij Rotterdam. Daar werden meer dan 750 leerlingen, docenten en huisgenoten getest op coronabesmetting en zeker dertig ervan beken besmet met de Britse variant.