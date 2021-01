Paus Franciscus siert cover ‘Vanity Fair’

Op de cover van de eerste Italiaanse ‘Vanity Fair’ van 2021 staat geen babe met diep uitgesneden jurkje of een of andere Adonis in blote borstkas. Het ‘model’ dat dit jaar de spits mag afbijten is niemand minder dan paus Franciscus.

Simone Marchetti, hoofdredacteur van Vanity Fair Italia, schrijft in een edito dat de redactie al langer met het idee rondliep om het eerste nummer van het nieuwe jaar in het teken te plaatsen van ‘vertrouwen in een betere toekomst’. Zeker na het donkere coronajaar dat Italië erg zwaar heeft getroffen.

Na gesprekken met naaste medewerkers van de paus, liet de persdienst van het Vaticaan begin december weten dat paus Franciscus akkoord ging als hij die boodschap mocht uitdragen. In 2013 werd hij door de lezers van Vanity Fair verkozen tot man van het jaar. Maar toen bedankte hij voor een uitgebreide reportage omdat hij nog niet lang paus was.

De cover met Franciscus komt nu in de redactielokalen te hangen naast die met popsterren als Madonna en Prince en acteurs Leonardo DiCaprio, Johnny Depp en Angelina Jolie.