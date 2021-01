Trump reikt in Witte Huis awards uit aan golfers

Nog geen dag na de bestorming van het Capitool heeft president Donald Trump donderdag aan drie golfspelers de Presidential Medal of Freedom uitgereikt.

Babe Didrikson Zaharias ontving de hoogste Amerikaanse onderscheiding voor burgers postuum. Ze won tien majors en twee gouden atletiekmedailles bij de Olympische Spelen van Los Angeles in 1932. Zaharias overleed in 1956 op 45-jarige leeftijd.

De Zweedse Annika Sörenstam en de Zuid-Afrikaan Gary Player namen de award in het Witte Huis in ontvangst. Sörenstam won 10 majors, Player negen. Bij de presentatie door Trump waren naar verluidt vijftig tot zestig mensen aanwezig en de ceremonie verliep zonder wanklank.

Sörenstam en Trump in 2002. Foto: Getty Images

Het Witte Huis kondigde in maart al aan dat Sörenstam, Player en Zaharias de medaille zou krijgen, maar de ceremonie werd uitgesteld door de coronacrisis.

Trump, zelf een groot golfliefhebber en eigenaar van verscheidene banen overal in de wereld, reikte in 2019 de Medal of Freedom al uit aan golfcoryfee Tiger Woods. Hij golfde al met zowel Sörenstam als Player.