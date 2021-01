Of het nu gaat over de Kardashians, de Pfaffs of de Planckaerts: realityreeksen over familie prediken altijd hetzelfde. De eerste boodschap is: we mogen dan al eens hakken op ­elkaar, we steunen elkaar door dik en dun. En de tweede boodschap is: we mogen dan beroemd zijn, we hebben dezelfde problemen als jullie, gewone mensen. Ook De Verhulst­jes, de realityreeks over Studio 100-baas Gert Verhulst en zijn gezin, ontsnapt niet aan die clichés.