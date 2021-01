Joe Biden zaagt Trump middendoor in speech

In de ogen van Biden is Trump niet beter dan een ordinaire dictator.

Joe Biden heeft niet de reputatie een bevlogen debater of speecher te zijn, maar zijn verontwaardiging over de bestorming van het Capitool inspireerde hem donderdag tot een verschroeiende uithaal. De Trump-kiezers wil Biden graag de handreiken, maar voor de Trump-fanaten toont hij geen enkel begrip. ‘Ik wil hen zelfs geen demonstranten noemen. Het waren binnenlandse terroristen, een bende relschoppers die een aanval hebben uitgevoerd op onze democratie.’

Scherper nog was hij voor Trump zelf, die in zijn ogen niet beter is dan een ordinaire dictator. ‘Hij heeft deze bende gebruikt om de stemmen van bijna 160 miljoen Amerikanen ongedaan te maken. Vier jaar lang heeft hij alleen maar minachting getoond voor de democratie, de grondwet en de rechtsstaat. Hij probeerde het ministerie van Justitie te gebruiken als zijn persoonlijke advocaat. Hij stelde rechters aan die hem moesten steunen. Hij wilde zelfs dat het Hooggerechtshof hem de verkiezingsoverwinning zou geven. Maar de rechters volgden de wet.’

De president elect was ook niet mals voor de ordediensten. Daarvoor gebruikte hij zelfs zijn kleindochter. Die had haar grootvader woensdag gebeld. ‘Als dit Black Lives Matter-demonstranten waren geweest, dan waren ze veel harder aangepakt, zei ze tegen me. En ze heeft gelijk, dat weten we allemaal. Dat is onaanvaardbaar.’

In zijn speech kondigde Biden ook officieel aan dat Merrick Garland zijn minister van Justitie wordt. Hij is de rechter die eerder door Barack Obama werd voorgedragen voor het Hooggerechtshof maar die de Republikeinen tegenhielden. In de Amerikaanse media circuleerden ook de namen van de minister van Handel en van Arbeid. De eerste post is voor de gouverneur van Rhodes Island, Gina Raimondo, Arbeid gaat naar de burgemeester van Boston, Marty Walsh, een voormalige vakbondsleider.