Besmette man die spuwde naar politie in Aalst aangehouden: 24 agenten onbeschikbaar

Een man uit Aalst die dinsdag naar agenten van de lokale politie spuwde toen hij zich verzette tegen zijn arrestatie, is aangehouden door de onderzoeksrechter. De man testte later positief op een covid-sneltest, meldt het parket Oost-Vlaanderen. De 24 agenten met wie hij in contact kwam zijn in quarantaine geplaatst.

De politie van Aalst moest tussenkomen bij een dispuut tussen de huurder en de eigenaar van een pand in Aalst, zegt het parket. ‘De huurder zou vernielingen hebben aangebracht in zijn studio. De huurder, een 40-jarige man uit Aalst en geen onbekende voor politie en gerecht, was zeer agressief ten aanzien van de politieagenten en verzette zich hevig tegen zijn arrestatie. Hij droeg ook geen mondmasker. Op een gegeven moment spuwde hij naar de agenten. De man kon overmeesterd worden en werd meegenomen naar het politiebureel voor verhoor. Gelet op het spuwincident werd de verdachte overgebracht naar het ziekenhuis voor een sneltest. Hij bleek besmet te zijn met covid-19.’

Het parket besliste de man voor te leiden voor de onderzoeksrechter in Dendermonde wegens ‘het verspreiden van klaarblijkelijk ongevaarlijke stoffen die ernstige gevoelens van vrees voor aanslagen kunnen opwekken’ en ongewapende weerspannigheid. De onderzoeksrechter liet de verdachte aanhouden. Hij is overgebracht naar de ziekenboeg van de gevangenis in Brugge.

Burgemeester Christophe D’Haese van Aalst zegt dat de man de voorbije weken 10 hoog- en 14 laag-risicocontacten met politieagenten heeft gehad: bij de arrestatie, maar ook al op oudejaarsdag. Hij pleit naar aanleiding van het incident ook voor een prioritaire vaccinatie voor politiemensen en cipiers.