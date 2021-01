Congresleden getuigden hoe bang ze waren toen Trumps ‘patriotten’ het Capitool binnendrongen.

Mondaire Jones, Democraat uit New York

‘Ik zat een hele tijd vast in de vergaderzaal van het Huis van Afgevaardigden, met heel weinig veiligheidspersoneel. Op een bepaald moment maakte de meute zeer luid gebonk. We kregen te horen dat we onder onze zetels moesten kijken en onze gasmaskers moesten ­bovenhalen, voor het geval er traangas gebruikt zou worden. Mijn leven trok aan mijn ogen voorbij. En ik weet dat dit ook zo was voor de ongeveer tweehonderd andere Congresleden die op dat moment in de zaal zaten.’

Jason Crow, Democraat uit Wisconsin

‘Er was een moment waarop ik dacht dat we ons vechtend een weg naar buiten zouden moeten banen. We zaten ongeveer twintig minuten vast in de ­bezoekersruimte, met vijftien à twintig leden, toen een meute ons omsingelde. We besloten ons te barricaderen in de vergaderzaal. Ze probeerden de deuren en barricades te rammen. Ik was drie keer op gevechtsmissie in Irak en Afghanistan. Ik hou van Amerika en was altijd bereid het te verdedigen en desnoods mijn leven te geven voor dit land, ergens ver weg. Maar in geen miljoen jaar zou ik gedacht hebben dat ik dit als Congreslid zou mee­maken in het Capitool van de Verenigde Staten in 2021.’

Elissa Slotkin, Republikeinse uit Michigan

‘Ik kon het geschreeuw en het geluid van brekend glas horen. Omdat ik drie keer in Irak heb gediend, is dit niet het ergste wat ik al gezien heb in mijn leven. Maar de symboliek van wat gebeurde en die uren vol angst en bezorgdheid waren voor ons allemaal hartverscheurend. We sms’ten met elkaar om zeker te zijn dat iedereen veilig was.’