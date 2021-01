BBC gokt op rapper Pa Salieu als spannendste artiest van het jaar

De BBC schuift de Brits-Gambiaanse rapper Pa Salieu naar ­voren als het in de gaten te ­houden talent voor 2021.

Met de ‘Sound of’-poll probeert de BBC al sinds 2003 elke keer de spannendste artiest van het jaar te voorspellen. Dat doet de Britse openbare omroep met wisselend succes. In het verleden werden onder anderen Adele, Haim en Sam Smith zo al op het schild gehesen. Maar evengoed werden Little Boots, Jack Garratt en Octavian een grote toekomst beloofd. Dit jaar is het aan rapper Pa ­Salieu: in welke categorie hij valt, zal enkel de toekomst kunnen uitwijzen.

Het geluid waarmee hij werkt lijkt vooral gericht op de Britse markt. Op zijn in 2020 uit­gebrachte mixtape ‘Send them to Coventry’ rapt de 23-jarige over zijn jeugd in de Engelse stad, die hij omschrijft als een ‘City of ­violence’. Hij kan het weten: in 2019 overleefde hij een kogel in het hoofd, op zijn 17de werd hij opgepakt omdat hij een mes op zak had, en twee van zijn beste vrienden lieten al het leven in de stad. Nu wil hij met songs als ‘Frontline’ mensen zoals hen een stem geven, zegt hij in een reactie op zijn winst bij de BBC. Muzikaal koppelt Salieu het in het VK populaire grime aan afrobeatklanken - hij bracht zes jaar van zijn jeugd door in Gambia. Daarmee lijkt de 160-koppige ­jury van ‘Sound of…’, die naast BBC-journalisten bestaat uit ­artiesten als Foals en Stormzy, nog het meest de vinger aan de pols te hebben. Onder impuls van artiesten als de Nigeriaan Burna Boy oefent dat genre steeds meer invloed uit op hedendaagse popmuziek.

Haasje-over

In de poll klopt Pa Salieu een aantal artiesten wiens namen al meer weerklank vonden. Popzangeres Holly Humberstone scoorde met ‘Falling asleep at the wheel’ al een kleine hit, maar strandde op plaats twee. De Noorse singer-songwriter Girl in Red verzamelde zelfs al meer streams op Spotify dan de hele top vijf opgeteld, maar blijft steken bij een plaats op de shortlist.

Zo tekent zich sinds 2016 een patroon af bij de ‘Sound of…’. Met enerzijds Jack Garratt, Sigrid en vorige winnares Celeste, en anderzijds Ray BLK, Octavian en Pa Salieu spelen popartiesten en rappers telkens haasje-over. Daarbij lijken die eerste het in het daaropvolgende jaar steevast beter te doen over het kanaal dan die tweede categorie. Benieuwd of Pa Salieu die trend breekt.