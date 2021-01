Vaccinatie rusthuispersoneel start over tien dagen

Volgende week krijgen ruim 400 woonzorgcentra 45.000 dosissen van het Pfizer/BioNTech-vaccin.

Na de kritiek dat de vaccinaties in de Vlaamse woonzorgcentra te traag zouden lopen, heeft het Agentschap Zorg en ­Gezondheid de planning bij­gewerkt. Veruit de meeste wzc’s (435) zijn volgende week aan de beurt, dan worden 45.000 dosissen verdeeld. Die zullen in de eerste plaats nog naar de bewoners gaan, maar vanaf de week van 18 januari kan ook het personeel ingeënt worden. Dan gaan er vaccins naar 229 wzc’s.

Het was de bedoeling om bewoners en personeel van het begin van de uitrol te vaccineren, maar doordat Pfizer in ­januari minder vaccins kon ­leveren dan gedacht, werd dat bijgestuurd. Nu er wordt af­geweken van het principe om voor elke geplaatste dosis al een tweede in voorraad te hebben, is het mogelijk om ook het personeel te vaccineren.

Constant evalueren

In de woonzorgcentra ­wonen ongeveer 85.000 mensen. Zij zouden tegen begin ­februari allemaal hun eerste dosis moeten gekregen hebben. Het precieze aantal personeels­leden is niet gekend, maar het gaat om vele tienduizenden. Federaal minister Van Volks­gezondheid Frank Vandenbroucke (SP.A) verdedigde in de Kamer gisteren de keuze om eerst de ­bewoners te vaccineren. ‘De campagne moet onvermijdelijk constant herbekeken worden op basis van leveringen, productie, toelatingen en de toenemende kennis over de werking van de verschillende vaccins.’