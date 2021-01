Musk onttroont Bezos en is nu rijkste man ter wereld

Elon Musk, de oprichter van autofabrikant Tesla, heeft Jeff Bezos onttroond als rijkste man ter wereld. Door een nieuwe koersstijging van het aandeel Tesla bedraagt zijn geschat vermogen 188,5 miljard dollar, zo berekende persagentschap Bloomberg.

Bezos, de hoofdaandeelhouder van Amazon, was sinds 2017 de rijkste man ter wereld. Zijn huidige vermogen wordt 187 miljard dollar geraamd. De kans bestaat dat de twee de komende paar dagen enkele keren haasje-over spelen: zowel van Bezos als van Musk is het vermogen sterk gekoppeld aan de beurskoers van het bedrijf waarvan ze hoofdaandeelhouder zijn. Een koersstijging of daling heeft dus een rechtstreekse invloed op hoe rijk ze zijn.

Begin vorig jaar bezat Musk ‘maar’ zo’n 27 miljard dollar, voornamelijk bestaand uit aandelen Tesla. Doordat de beurskoers van zijn bedrijf verveelvoudigde, groeide ook zijn fortuin navenant. Terwijl hij in het begin van het jaar niet tot de 10 rijksten behoorden, wist hij in november al beslag te leggen op plaats nummer twee in de ranking. Hij schoof daar Bill Gates van Microsoft opzij.

Nu springt hij ook over Jeff Bezos heen. Bezos is als eigenaar van Amazon ook een van de winnaars van de coronacrisis: zijn onderneming kreeg door de lockdown in veel landen fors meer orders te verwerken. Maar de jongste dagen blijft dat aandeel relatief stabiel op de beurs, waardoor Musk nu de titel van rijkste man overneemt.

Zelf reageert Musk vrij laconiek op het bericht dat hij nu de allerrijkste is. ‘Hoe vreemd’, schrijft hij in een reactie op Twitter. ‘Nu weer aan het werk’.