Volvo Gent werft 300 man aan voor nieuwe elektrische wagen

Volvo Gent, de fabriek die de succesvolle SUV XC40 maakt, mag dit jaar exclusief een tweede volledig elektrisch aangedreven model bouwen. Hierdoor stijgt het aantal banen bij Volvo Gent van 6.500 naar 6.800.

De fabriek van Volvo in Gent bouwt voor de Europese en Amerikaanse markt exclusief de Volvo XC40, een compacte SUV. Het is voorlopig het enige model dat in een volledige elektrische variant te verkrijgen is. Gent begon die wagens in oktober te bouwen. 6.600 volledige elektrische XC40’s verlieten sindsdien de assemblagelijn. Hierdoor beschikt de Gentse fabriek in de Volvo Car Groep als enige over een batterijfabriek waarin de batterijcellen in batterijpacks worden omgezet. Dat is ook de reden waarom Volvo Gent een nieuw volledig elektrisch model krijgt toegewezen. Hiervoor zouden in de loop van het jaar 300 extra mensen aangeworven worden.

Hete adem van Tesla

Woordvoerster Barbara Blomme kon nog niet zeggen om wat voor soort model het gaat. ‘Het nieuwe model wordt in maart dit jaar voorgesteld en gaat in het najaar in productie.’ De kans lijkt reëel dat het om een nieuw hatchbackmodel gaat, genre de V40. Dat kleine Volvo-model wordt sinds 2019 niet meer gemaakt waardoor Volvo in het niet-SUV segment alleen nog grote wagens zoals de V60 of V90 bouwt. Volvo voelt net als de andere Europese autobouwers de hete adem van Tesla, dat vanaf volgend jaar Model 3 en Model Y’s gaat bouwen nabij Berlijn. Een Volvo-concurrent voor de Model3, het kleinste model van Tesla, zou dan het nieuwe model voor Gent kunnen worden.

‘In 2022 zouden we dan 135.000 volledig elektrische wagens bij Volvo Gent kunnen bouwen, 60 procent van de productiecapaciteit’, zegt Blomme. Ter vergelijking: de capaciteit van de Tesla-fabriek in Berlijn krijgt een capaciteit van 500.000 elektrische wagens. ‘In 2020 bouwde Volvo Gent 194.890 auto’s, iets minder dan het jaar ervoor. Dat komt omdat we door de eerste lockdown enkele weken gesloten waren. Naast de XC40 hebben we in 2020 ook nog enkele duizenden V60’s gebouwd, louter om de hoofdfabriek voor de populaire V60 in Zweden te ontlasten. 35 procent van de wagens die gebouwd zijn in Gent was in 2020 elektrisch of hybride. In 2025 zou de helft van de wereldwijde verkoop voor de volledige Volvo Group elektrisch moeten zijn.’

Volgens de woordvoerster zit het orderboekje voor de komende weken en maanden goed vol. Voor de fabriek in Gent is het VK met 15,4 procent de belangrijkste afzetmarkt. De VS volgen met 13 procent en daar na Duitsland met 9 procent. Slechts 6,1 procent of 11.943 wagens van de in Gent gebouwde wagens vinden een koper in België.