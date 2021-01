Jan Blommaert, voorgoed zijn stem verloren

Jan Blommaert is overleden. Hij was als hoogleraar in de sociolinguïstiek en taalkundige antropologie verbonden aan de Universiteit van Tilburg en werkte ook voor de UGent, en voor universiteiten in onder meer Zuid-Afrika, China, het VK en Finland. Tom Naegels schetst een portret van zijn gewezen ‘opvoeder’.

Zelfs toen hij aan de wereld liet weten dat hij dodelijk ziek was, bleef Jan Blommaert de politiek geëngageerde socioloog en taalkundige die hij altijd geweest is. In een Youtube-filmpje van 21 mei 2020 ...