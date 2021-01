Nederlandse motorrijder redt Dakar-collega van de dood, gecrashte piloot wel in kunstmatige coma

De Indische motorrijder Santosh Chunchunguppe Shivashankar (Hero) die tijdens de vierde Dakaretappe zwaar ten val kwam, is stabiel. Dat bleek na een CT-scan de hij donderdagochtend onderging. De Indiër wordt in een kunstmatig coma gehouden.

Vlak nadat Shivashankar woensdag na 135 km zwaar ten val kwam, passeerde de Nederlandse motorrijder Paul Spierings. “Een eindje voor de tankstop kwam Santosh Shivashankar mij voorbij en die heb ik vanwege het stof iets weg laten rijden. Net na de tankstop zag ik twee motoren liggen met de rijders ernaast. De ene rijder kwam al snel overeind maar de andere lag levenloos op de grond. Ik heb gelijk op de knop gedrukt voor assistentie en ben begonnen met reanimeren. Toen de medicals aankwamen, voelde ik weer pols en dat was voor mij een grote opluchting”, zegt Paul Spiering via een mededeling op zijn website.

ASO bevestigde donderdag dat de toestand van Shivashankar stabiel is. “Hij onderging deze ochtend een scan. Daaruit blijkt dat de situatie niet verergerd is. Shivashankar is stabiel. Uit voorzorg wordt hij in een kunstmatig coma gehouden. Van zodra het beter gaat, zullen de dokters hem wakker maken”, aldus een bron binnen ASO.