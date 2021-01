Zwarte dag kan keerpunt zijn voor Republikeinen

Het Capitool in Washington D.C. werd woensdag bestormd na een - op z’n zachtst gezegd - opruiende speech van president Donald Trump. Kan 6 januari ook een kantelpunt zijn voor de Republikeinse partij?

6 januari 2021 gaat de geschiedenisboeken in als een zwarte dag voor de Republikeinen. Ze verloren niet alleen hun Senaatszetels in Georgia, Trumpaanhangers bestormden de parlementsgebouwen in Washington D.C. Waar is het verantwoordelijkheidsgevoel van president Trump? En wat betekent dit voor de partij? Een analyse van Steven De Foer.

