Amerikaanse kranten leggen verantwoordelijkheid voor bestorming Capitool bij Trump

De bestorming van het Capitool door aanhangers van president Donald Trump was hét nieuwsfeit voor de Amerikaanse media. ‘Trump zweept bende op’, kopt de New York Times. ‘Trumps bende bestormt Capitool’, is de opener van de Washington Post.

In de Amerikaanse en internationale politiek klinkt ongeloof en afkeuring nadat aanhangers van Trump het Capitool, het politieke centrum van de Verenigde Staten in Washington, bestormden. Verschillende Amerikaanse kranten wijzen Trump aan als verantwoordelijke.

‘Trump zweept bende op, evacuaties na razernij in Capitool’, kopt The New York Times. ‘Het is een deel van zijn nalatenschap, zegt een Republikein’, voegt de krant toe.

‘Dit is een vreselijke en beschamende dag in de Amerikaanse geschiedenis’, schrijft columnist Nick Kristoff. ‘Een president zweept betogers op om het Capitool aan te vallen en het constitutioneel proces te onderbreken om de nieuwe president te selecteren.’

De Washington Post schrijft ‘Trumps bende bestormt het Capitool’ bij een grote foto van het Huis. ‘In plaats van een moment om vrije en eerlijke verkiezingen te vieren, zal woensdag herinnerd worden als een dagdat een beangstigend en voorspelbaar hoogtepunt was van een periode van twee maanden waarin de president leugens verspreidt’, schrijft Dan Balz. Er is ook plaats voor het feit dat de Democraten twee Senaatszetels hebben binnengehaald in Georgia.

De Wall Street Journal kiest ook voor ‘Bende bestormt Capitool’, en vermeldt op de voorpagina ook dat er een vrouw omkwam bij de bestorming en dat de leden van het parlement geëvacueerd moesten worden.

De New York Post, een Trumpgezind tabloid, schreef ook over een ‘invasie van het Capitool’, met een foto van politieagenten die met getrokken wapens de mensen onder bedwang proberen te houden. ‘Getrokken wapens om het Huis te beschermen tegen bende van Trumpsupporters’, schrijft de krant. De New York Daily News, ook een tabloidkrant, koos voor één woord: ‘belegering’.

