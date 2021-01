Bij slechtere cijfers afkoelingsweek in afstandsonderwijs voor of na krokusvakantie

Als ons land de komende weken te maken krijgt met slechtere coronacijfers, wordt er een zogenaamde ‘afkoelingsweek’ toegevoegd voor of na de krokusvakantie. Dat meldt het kabinet van Vlaams Onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) na overleg met adviesorgaan Gems. Geen extra week vakantie, maar een week lang collectief afstandsonderwijs.

In het overleg stelde het adviesorgaan Gems de twee maatregelen met impact op het onderwijs van zijn plan-B voor aan de minister en de verschillende onderwijspartners: de afkoelingsweek en een mogelijke uitbreiding van de mondmaskerplicht naar iedereen vanaf tien jaar.

Daarnaast werd in het overleg van donderdag ook overeengekomen dat de huidige veiligheidsmaatregelen in de scholen aangehouden worden tot en met de krokusvakantie. Daarnaast worden de schooluitstappen tot en met de paasvakantie geannuleerd, wat onder meer betekent dat er voor het tweede jaar op rij geen Italiëreizen mogelijk zijn.

Het is nog niet duidelijk of de afkoelingsweek voor of na de krokusvakantie ingepland zou worden. ‘De virologen zeggen ons dat die twee weken voldoende zijn om een afkoelingseffect te creëren, net zoals dat het geval was bij de herfstvakantie’, zegt Weyts’ woordvoerder.

‘Maar anders dan in de tweede week van de herfstvakantie gaan de lessen dan wel door. Als dat scenario uitgevoerd wordt, dan kunnen lokale besturen zoals eerder al het geval was opvanginitiatieven nemen.’

De minister beklemtoont verder dat hierover ten laatste op 22 januari uitsluitsel moet zijn, om de nodige voorbereidingen mogelijk te maken. De krokusvakantie start op 15 februari.

De tweede maatregel met een impact voor het onderwijs gaat over een uitbreiding van de mondmaskerplicht, naar iedereen vanaf tien jaar. Nu is dat nog vanaf twaalf jaar. Die uitbreiding hangt echter af van een nieuw advies van de Risk Assessment Group, waarop nog gewacht wordt.