Nieuwe aantijgingen tegen ‘mitraillette van Hongkong’

Joshua Wong, een prominente prodemocratische activist in Hongkong, staat onder verdenking de nieuwe Nationale Veiligheidswet van de stad te hebben geschonden. Hij legde op donderdag een verklaring af aan de politie.

De 24-jarige politieke activist verblijft in de gevangenis vanwege zijn rol in het organiseren van ‘illegale bijeenkomsten’, maar mocht die donderdag even verlaten om een verklaring af te leggen bij de politie. Dat staat te lezen op zijn Facebook-account, onderhouden door vrienden sinds zijn gevangenneming.

De politie viel woensdag nog binnen in zijn huis, volgens het Twitter-account van Wong. Agenten van de veiligheidsdienst pakten die dag 53 andere oppositieleden op omdat ze betrokken waren bij een onofficiële peiling. Die ging over de vraag wie prodemocratische kiezers als kandidaat wilden bij de komende parlementsverkiezingen. China ziet in de peiling een eerste stap in een plan om de regering omver te werpen. Onder de nieuwe Nationale Veiligheidswet staat op dit soort ‘subversie’ een maximale straf van levenslang.

Wong kwam uit de peiling als een van de meest populaire kandidaten. Hij kon echter niet deelnemen aan de verkiezingen die normaal in september zouden doorgaan, maar - officieel wegens de coronapandemie - een jaar uitstel krijgen. Nadat Wong beroep had aangetekend tegen zijn diskwalificatie werd hij aangehouden. Hij zit nu een straf van 13,5 maanden uit. De recente acties van de politie suggereren dat de autoriteiten in Hongkong de jonge activist - bijgenaamd de ‘mitraillette van Hongkong omwille van zijn onophoudelijke prodemocratische activisme’ - langer achter de tralies willen houden.