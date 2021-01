Hoogleraar Jan Blommaert overleden op 59-jarige leeftijd

Jan Blommaert is overleden, dat laat zijn uitgeverij Epo weten. Blommaert was als hoogleraar in de sociolinguïstiek en taalkundige antropologie verbonden aan de Universiteit van Tilburg en werkte ook voor de UGent, en voor universiteiten in onder meer Zuid-Afrika, China, het VK en Finland.

Blommaert was al een tijdje ziek, hij leed aan kanker. De professor laat een vrouw en twee zonen na.

‘Vannacht is onze vriend, kameraad en auteur Jan Blommaert gestorven’, aldus uitgeverij Epo in een bericht dat zijn overlijden bevestigt. ‘Het zat er aan te komen maar het blijft een mokerslag. We wensen zijn vrouw Pika, zijn zonen Alexander en Frederick en zijn andere naasten alle sterkte.’