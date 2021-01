WHO: Europa moet ‘meer doen’ tegen ‘alarmerende situatie’

Europa moet ‘meer doen’ met het oog op de ‘alarmerende situatie’, veroorzaakt door de nieuwe, besmettelijkere virusvariant die zich vanuit het Verenigd Koninkrijk ook naar andere landen verspreidt. Dat heeft de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) donderdag gezegd.

‘De basismaatregelen, waar we allen mee vertrouwd zijn, moeten worden opgevoerd om de transmissie te verlagen, onze covid-19-diensten te ontlasten en om levens te redden’, verklaarde de Europese WHO-chef Hans Kluge tijdens een online persbriefing.

Het gaat dan om het veralgemenen van de mondmaskerdracht, het beperken van sociale bijeenkomsten, het respecteren van voldoende fysieke afstand en het regelmatig wassen van de handen. Die maatregelen moeten worden gecombineerd met een adequate screening en opsporing en met het isoleren van patiënten, aldus Kluge.

Volgens de Europese WHO-topman bevinden we ons momenteel op een keerpunt in de pandemie. ‘Er is nu aanzienlijk meer kennis en er zijn nieuwe tools, zoals vaccins, beschikbaar. Maar tegelijkertijd zijn er nieuwe uitdagingen, zoals meer besmettelijke varianten van het virus. De wetenschap, de politiek en andere actoren moeten een alliantie vormen om corona terug te dringen.’

De Wereldgezondheidsorganisatie schat dat de nieuwe virusvariant ‘geleidelijk aan de andere circulerende varianten in de regio zal vervangen, zoals we zien in het Verenigd Koninkrijk en ook in toenemende mate in Denemarken’. Intussen hebben al 22 Europese landen gevallen van de nieuwe virusvariant op hun grondgebied gedetecteerd, aldus de WHO.

De zogenaamde Britse variant (‘VOC 202012/01’) verandert niets aan de aard van de ziekte: ‘Covid-19 wordt er niet meer of minder ernstig door’ en ‘kinderen lijken niet in toenemende mate blootgesteld te worden’, vervolgde Kluge. De eerste indicaties suggereren dat de covid-19-vaccins ook doeltreffend zijn tegen de variant. Maar vanwege de verhoogde overdraagbaarheid dreigt de variant het aantal gevallen nog de hoogte in te jagen en zo bij te dragen aan de verzadiging van onze gezondheidssystemen, aldus de WHO.

‘Dit is een alarmerende situatie, wat betekent dat we gedurende een korte periode meer zullen moeten doen dan we tot nu deden en de sociale en gezondheidsmaatregelen nog moeten opdrijven om de curves die in sommige landen zeer fors stijgen weer af te zwakken’, besloot Kluge.

In Europa testten sinds het begin van de pandemie al meer dan 27,6 miljoen mensen positief op covid-19 en vielen er alles samen zo’n 603.000 coronadoden.