Uitreiking Grammy Awards wordt uitgesteld

De uitreiking van de jaarlijkse Grammy Awards, de Amerikaanse muziekprijzen, was gepland voor later deze maand, maar is uitgesteld, door de aanhoudende coronacrisis.

De producenten van de Grammy’s probeerden al sinds de zomer de show coronaproof te maken, maar dat blijkt een maat voor niets. Normaliter zijn er 18.000 gasten aanwezig in het Staples Center in Los Angeles. Een nieuwe datum is nog niet bekendgemaakt, maar het wordt ten vroegste maart.

Eerder werden ook al de uitreiking van de Golden Globes en de Oscars achteruitgeschoven, om toch maar een uitreikingsceremonie te kunnen organiseren in plaats van een virtuele bijeenkomst.