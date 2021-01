Genk stuurt gewezen kapitein Sébastien Dewaest naar Franse tweede klasse

KRC Genk verhuurt Sébastien Dewaest tot het einde van het seizoen aan het Franse Toulouse. De huidige nummer twee uit de Ligue 2 heeft ook een aankoopoptie. De club wenst ‘Séba’ veel succes in deze volgende stap in zijn carrière.

Dewaest wordt in Zuid-Frankrijk zo ploegmaat worden van onder anderen Brecht Dejaegere en Aaron Leya Iseka. De 29-jarige verdediger maakte al bijna vier maanden geen deel meer uit van de Genkse A-kern maar heeft nog een (riant) contract in de Luminus Arena tot medio 2023.

Dewaest stapte in de zomer van 2015 van Charleroi over naar Genk. Hij werd er meteen een basisspeler, al verdween hij enkele maanden uit beeld na een zware knieblessure in 2017.

In 2019 werd Dewaest met Genk kampioen. Vorig seizoen droeg hij de aanvoerdersband, maar de intussen ontslagen Hannes Wolf had het midden september gehad met Dewaest. De verdediger kon zich niet neerleggen bij zijn statuut van bankzitter en toonde dat op training met woord én daad. Na enkele zware tackles/opstootjes en een dispuut met zijn coach werd Dewaest door de club voor onbepaalde duur uit de A-kern gezet.

Ook na het ontslag van Wolf weigerde Dewaest zelf om terug te keren naar de A-kern.