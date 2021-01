Domper bij start tennisseizoen: Elise Mertens trekt zich terug met schouderblessure

Voor Elise Mertens (WTA 20) begint het tennisjaar in mineur. De Limburgse trok zich donderdag terug van het WTA-toernooi van Abu Dhabi (hard/565.530 dollar) met een blessure aan de rechterschouder.

Mertens was het zevende reekshoofd in Abu Dhabi. Ze zou het in de eerste ronde opnemen tegen de Française Alizé Cornet (WTA 53). De Griekse Valentini Grammatikopoulou (WTA 269) neemt haar plaats als ‘lucky loser’ in.

Mertens was eveneens ingeschreven voor het dubbelspel. Daarin zou ze aantreden aan de zijde van haar vaste partner Aryna Sabalenka.

Dinsdag plaatste Kirsten Flipkens (WTA 86), de tweede Belgische op de tabel, zich voor de tweede ronde. Zij knokte zich voorbij de Duitse Laura Siegemund (WTA 51) met 5-7, 7-5 en 6-4. Nu wacht het Amerikaanse topreekshoofd Sofia Kenin (WTA 4) of de Chinese kwalificatiespeelster Zhaoxuan Yang (WTA 789).