Anderlecht legt Rode Duivel Hannes Delcroix langer vast: “Hij is een voorbeeld”

Hannes Delcroix blijft langer bij Anderlecht. Het 21-jarige jeugdproduct van paars-wit met Haïtiaanse roots loopt al sinds 2013 rond in Neerpede. Daar doet de kersverse Rode Duivel nu nog een paar jaar bij: hij tekent een contract tot 2024, met optie op een bijkomend seizoen.

De 1m85 grote linksvoetige centrale verdediger maakte in de zomer van 2018 zijn debuut voor de eerste ploeg van Anderlecht. Vorig seizoen werd hij uitgeleend aan de Nederlandse eersteklasser RKC Waalwijk, waar hij 24 keer in de basis stond. Sinds september staat hij steevast in de basiself van coach Vincent Kompany.

Bondscoach Roberto Martínez beloonde zijn sterke prestaties in november met een eerste uitnodiging voor de Rode Duivels. Hij maakte zijn debuut in de 2-1 overwinning tegen Zwitserland.

“Hannes kan als voorbeeld dienen voor veel jonge spelers en hun entourages”, aldus Peter Verbeke, Sports Director van Anderlecht. “Altijd als een groot talent beschouwd, maar toch met geduld en stapsgewijs opgeklommen tot basisspeler. Net zoals andere jonge spelers zal Hannes ook nog wat leergeld betalen dit seizoen, maar hij heeft alles om nog een stap hoger te mikken: linksvoetig, snel, wendbaar, agressief, intelligent én goed aan de bal. De hele club is enorm blij met deze verlenging.”