Hoge Venen ook dit weekend verboden terrein voor toeristen

De burgemeesters van Malmedy, Jalhay en Waimes zijn duidelijk: geen toeristen in de Hoge Venen dit weekend. Buurtbewoners krijgen dit keer wel vrije doorgang.

Ook komend weekend blijven de Hoge Venen verboden voor toeristen. In de kerstvakantie kreeg het natuurgebied te maken met een grote toestroom aan toeristen. De gouverneur van de provincie Luik beslistte daarop geen verkeer toe te laten in de streek in het nieuwjaarsweekend. Voor komend weekend hebben de burgemeesters van Malmedy, Jalhay en Waimes dezelfde beslissing genomen. Dat bevestigt Michel Parotte, schepen in Jalhay.

‘We willen absoluut een massale aanwezigheid van toeristen vermijden’, zegt Parotte. ‘Als we naar de weersvoorspellingen kijken, de voorspelde sneeuwval bijvoorbeeld, dan bestaat de kans dat velen zin zullen hebben om naar onze regio te komen.’

Voor de buurtbewoners zal er, anders dan het voorbije weekend, een laissez-passer zijn, zodat ze niet verplicht worden grote omwegen te maken.