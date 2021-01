Belgische records hernieuwbare energie gesneuveld in 2020

Er zijn vorig jaar in België verschillende records van hernieuwbare energie gesneuveld. Dat blijkt uit jaarcijfers van hoogspanningsnetbeheerder Elia.

De productie van wind- en zonne-energie steeg met 31 procent tot 15,1 TWh, goed voor 18,6 procent van de elektriciteitsmix. Het geïnstalleerde vermogen windenergie steeg op een jaar tijd van 3.796 MW tot 4.670 MW, en van 3.887 MW tot 4.788 MW voor zonnepanelen.

Op 11 mei sneuvelde het record voor wind- en zonne-energie gecombineerd: in totaal bedroeg de absolute productie ‘s middags ruim 5,8 GW (3,2 GW wind en 2,6 GW zon). Op 26 december rond 21 uur was er dan weer een record van 3,8 GW enkel uit windenergie.

Elia merkt ook op dat gedurende 119 uren in 2020 meer dan de helft van de in België verbruikte elektriciteit uit hernieuwbare bronnen afkomstig was. In 2018 was dat nooit het geval, in 2019 maar gedurende 8 uren.

Ondanks die records, hinkt België voor hernieuwbare energie nog achterop in vergelijking met de meeste andere EU-landen, zo bleek in december uit cijfers van het Europese statistiekbureau Eurostat. Koploper Zweden haalde in 2019 al meer dan de helft van zijn verbruikte energie uit hernieuwbare bronnen.