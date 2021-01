Datalek brengt FOD Financiën in verlegenheid

Een rijksregisternummer bleek zomaar op te roepen. De FOD Financiën moet een lek in een van haar registers dichten.

Het rijksregisternummer van Bart De Wever, iemand? Het was digitaal consulent Koen Van den Wijngaert die het op Twitter gooide. Hij was erin geslaagd het nummer te bemachtigen via de kanalen van de FOD Financiën. ‘Ik heb het gedaan als ondernemer maar ik denk dat iedere burger dit kan,’ lichtte Van den Wijngaert toe aan de telefoon. ‘Ik heb het al een jaar geleden vastgesteld maar dacht dat ze het wel zouden fiksen. Niet dus. Vandaar dat ik het in de openbaarheid bracht.’ Hij meldde het ook aan de FOD zelf en aan de Cert, de federale dienst die IT-veiligheidsproblemen aanpakt.

De FOD Financiën reageerde aanvankelijk dat ze aanwijzingen had dat het probleem niet aan haar lag. Maar later op de avond gaf woordvoerder Francis Adyns toch toe dat ‘uit nader onderzoek blijkt dat er een probleem is in één van onze toepassingen, namelijk het register waar alle ‘uiteindelijk begunstigden’ van een vennootschap of andere juridische entiteit in opgetekend staan.’ De antiwitwaswet verplicht vennootschappen, (internationale) vzw’s en stichtingen om actuele informatie over die uiteindelijke begunstigden te registeren.

Wie als gemandateerde optreedt, kon door het opgeven van de naam, voornaam en geboortedatum in die toepassing automatisch ook het rijksregisternummer van die persoon zien. ‘Er is echter geen sprake van hacking’, zegt Adyns, ‘want wie zo een rijksregisternummer bekomt, staat geregistreerd.’

De toepassing is niet meer toegankelijk tot het probleem is opgelost. Financiën verontschuldigt zich en stelt alles in het werk om de toepassing opnieuw ter beschikking te stellen.

Rijksregisternummers te grabbel gooien is geen klein bier. ‘Dit is ernstig,’ vond privacy-jurist Matthias Dobbelaere-Welvaert. ‘Met dat nummer kun je een abonnement nemen, een rekening afsluiten, een domiciliëring regelen. Niet zo onschuldig. Het kan ook een element zijn om identiteitsdiefstal te plegen. In de VS zit dat al in de top tien van de misdrijven.’

Cryptograaf Bart Preneel (KU Leuven) vindt ook dat dit lek niet had mogen gebeuren maar hij relativeert tegelijk. ‘Een rijksregisternummer is niet zo moeilijk zelf te fabriceren, met de geboortedatum, de getallen die voor man of vrouw gebruikt worden en twee controlecijfers. Het nummer staat ook op de identiteitskaart. Dit is heus niet het grootste datalek aller tijden.’