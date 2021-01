Vier doden bij bestorming Capitool, doodgeschoten vrouw was oorlogsveterane

De vrouw die woensdag werd doodgeschoten tijdens de bestorming van het Capitool in Washington D.C. was een oorlogsveterane die nabij San Diego woonde. Dat meldt de lokale zender KUSI News.

Ashli Babbit diende veertien jaar in de Amerikaanse luchtmacht en diende viermaal in oorlogsgebied, vertelde haar echtgenoot aan KUSI News. Volgens de man was zijn vrouw ‘een grote patriot’ en ‘een grote fan van president Trump’. Dinsdag schreef Babbitt op Twitter dat ‘niets ons zal stoppen… Ze kunnen proberen en proberen en proberen, maar de storm is hier en daalt over minder dan 24 uur neer op D.C. … Van de duisternis naar het licht.’

De autoriteiten hebben haar identiteit nog niet bevestigd.

De vrouw werd neergeschoten toen Trump-aanhangers het gebouw binnendrongen, maar het is nog onduidelijk door wie. Volgens The Guardian werd de vrouw neergeschoten door een bewakingsagent, Fox News heeft het over een schot van de politie van het Capitool. Ze overleed in ieder geval later in het ziekenhuis aan haar verwondingen. De lokale politie van Washington D.C. is een onderzoek geopend naar de dood van de vrouw.

De politie liet verder weten dat er in de buurt van het Capitool nog drie andere mensen zijn overleden, bij verschillende ‘medische noodgevallen’. Het gaat om één vrouw en twee mannen, aldus politiechef Robert Contee. Meer details over de omstandigheden van hun overlijden werden niet gegeven.

Tijdens het gewelddadige protest zijn er ook veertien politieagenten gewond geraakt, van wie er twee ernstig aan toe zijn.

De politie heeft verder 52 mensen opgepakt, zo werd nog meegedeeld. In de meeste gevallen gebeurde dat wegens het niet respecteren van de avondklok die om 18 uur plaatselijk tijd (middernacht Belgische tijd) van start ging.

Ophitsende toespraak

Na een ophitsende toespraak van aftredend president Donald Trump, bestormde betogers het Capitool waar de Senaat op dat moment samenzat om de verkiezingsuitslag goed te keuren. Joe Biden won de verkiezingen van 3 november, maar Trump weigert nog steeds zijn nederlaag toe te geven en blijft spreken van fraude, hoewel daar geen bewijs voor is gevonden.

De Senaatszitting moest noodgedwongen gepauzeerd worden en het Capitool ontruimd.

Nadat de avondklok werd ingevoerd, trokken de meeste betogers naar huis. Later op de avond plaatselijke tijd werd de zitting hervat. Aftredend vicepresident Mike Pence, die de zitting voorzat, veroordeelde het geweld.