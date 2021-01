Wallonië schakelt vanaf midden februari versnelling hoger bij vaccinaties

Wallonië zal vanaf midden februari de toediening van vaccins tegen het coronavirus sneller kunnen uitvoeren. Dat heeft een woordvoerder van Waals minister van Volksgezondheid Christie Morreale (PS) dinsdagavond meegedeeld.

Omdat vaccinproducent Pfizer de leveringen voor de komende weken heeft bevestigd, zal Wallonië vanaf de tweede helft van februari drie groepen van mensen beginnen vaccineren. Het gaat om het ziekenhuispersoneel en het zorgpersoneel van de eerste lijn en om de mensen in de opvangvoorzieningen voor personen met een handicap.

Eerder had minister Morreale al voorzien om het vaccin van Pfizer/BioNTech in januari toe te dienen bij de bewoners en bij een deel van het personeel in de rusthuizen in Wallonië.

Pfizer had dinsdag laten weten dat het in de laatste week van januari 81.000 dosissen van het coronavaccin zal leveren. Dat stelt Wallonië in staat om de vaccinatiecampagne te versnellen, klinkt het bij de minister.

Ook Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke had na de mededeling van Pfizer een snellere vaccinatiecampagne in het vooruitzicht gesteld.