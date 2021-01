‘Vandaag op het Overlegcomité versoepelingen noch verstrengingen’

Het Overlegcomité van vandaag dient om de ­coronacrisis te evalueren, ­eerder dan om bij te sturen.

Vrijdagnamiddag komen de verschillende regeringen van België opnieuw samen in het Overlegcomité. Het overleg is digitaal en na afloop staat geen persconferentie gepland. ‘Dat zegt al iets’, geeft een federale bron aan. Lees: veel staat er niet te gebeuren.

Daarvoor liggen de cijfers nog veel te ver van de ‘veilige haven’ die is afgesproken. Met gemiddeld 1.693 nieuwe besmettingen en 145 dagelijkse hospitalisaties noteren we het dubbele van de drempelwaarden van 800 besmettingen en 75 hospitalisaties. Het is ook afwachten of de huidige daling van de cijfers zich even snel blijft doorzetten. Experts verwachten pas tegen april, ten vroegste maart, versoepelingen.

Eerder deze week benadrukte minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (SP.A) dat het te vroeg is om al te versoepelen. Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) sloot zich daar eergisteren in het Vlaams Parlement bij aan. ‘Het is tamelijk eenvoudig. Er zijn drempels gezet. We zullen die vrijdag niet bereikt hebben. De positie die wij innemen, en ik voel aan dat daar consensus over is onder de ­regeringen, is geen verstrenging en geen versoepeling.’

Nochtans roerde MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez zich nog eens eergisteren. Op Twitter riep hij op om de sluiting van de niet-medische contactberoepen zoals de kappers te heroverwegen. De eerdere studie die coronacommissaris Pedro Facon voorlegde aan het Overlegcomité en die wees op een verhoogd besmettings­risico, trekt Bouchez in twijfel. ‘We hebben recht op een echte wetenschappelijke studie. Niet op een reeks beschouwingen. We moeten niet bang zijn om moeilijke beslissingen te nemen, we doen dat al een jaar lang. Maar dat moet op een meer solide basis gebeuren.’