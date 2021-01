Waarom was het Capitool niet beter beveiligd en waarom riep president Trump niet meteen de hulp in van de Nationale Garde? Ook die kritiek klonk gisteren meteen luid.

