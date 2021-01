Een meute van honderden Trumpfans heeft gisteren het Capitool in Washington ingenomen, waar de bekrachtiging van Joe Biden als 46ste president plaatsvond. Pas na drie uur zei Trump hen ‘dat ze gelijk hadden, maar beter naar huis gingen’.

Ongezien is het in de Amerikaanse geschiedenis. Een deel van de duizenden Trumpfans die op zijn vraag in Washington kwamen betogen, brak gisteren door een politiecordon en drong het Capitool binnen. Daar ...