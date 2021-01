De Democraten kregen gisteravond de controle over de Senaat, via winst van twee zetels in de zuidelijke staat Georgia. Historisch, maar het betekent daarom nog niet dat Joe Biden alles kan doen wat hij wil.

Voor de Democratische partij in de VS is het driemaal raak: ze hebben met Joe ­Biden een Democraat in het Witte Huis, ze hadden al de meerderheid in het Huis van Afgevaardigden, en met de kersverse senatoren ...