In het Capitool, het politieke centrum van de Verenigde Staten in Washington, is een nooit geziene chaos losgebroken. Trump-getrouwen stormden binnen, de parlementsleden moesten in allerijl geëvacueerd worden. De betogers namen onder meer plaats op de spreekstoel van de Senaat en in het kantoor van de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden Nancy Pelosi.