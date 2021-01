Democraten halen Senaat binnen: Ossoff haalt het in Georgia

De Democraat Jon Ossoff (33) heeft bij de tweede ronde van de Senaatsverkiezingen in de Amerikaanse staat Georgia zittend senator David Perdue (71) verslagen. Dat wil zeggen dat de Democraten de komende twee jaar de Amerikaanse Senaat zullen controleren.

Het verschil tussen beide kandidaten is heel klein, een hertelling van de stemmen is nog altijd mogelijk. In Georgia kan een kandidaat een hertelling opeisen, wanneer de overwinning behaald is met minder dan 0.5 procent.

Als de overwinning bevestigd wordt, beschikken Democraten en Republikeinen beiden over 50 zetels in de Senaat. Eerder werd in dezelfde staat ook de Democratische uitdager Raphael Warnock (51) als winnaar uitgeroepen in zijn tweede ronde tegen Kelly Loeffler (50).

Ossoff claimde zijn overwinning al eerder op de dag. ‘Goeiemorgen, het is met nederigheid dat ik het volk van Georgia dank om mij te verkiezen voor de Senaat’, zei hij in een videoboodschap. Hij bedankt zijn kiezers voor het vertrouwen en hoopt dat de mensen van Georgia zich verenigen om samen te strijden tegen het covid19-virus.

In Georgia verdedigden de Republikeinse senatoren Kelly Loeffler en David Perdue hun zetels. De Republikeinen hadden genoeg aan één zetel om de Senaat in handen te houden. Maar zoals het er nu uitziet zullen beide partijen over vijftig zetels beschikken.

Dat betekent meteen ook dat de machtsbalans in de Senaat binnenkort zal overhellen naar de Democraten. Bij een ex aequo is het namelijk de vicepresident die de knoop moet doorhakken, en de komende vier jaar is dat de Democrate Kamala Harris.