Vaccinaties in Kortrijk schakelen versnelling hoger

Het vaccineren ging snel in woon-zorgcentrum Sint-Jozef in Kortrijk woensdagochtend. Zo snel dat de stad vragende partij is om het tempo op te drijven. Tegen 15 januari moeten alle bewoners van de woon-zorgcentra in de zone zijn ingeënt. Dat is tien dagen eerder dan voorzien in de planning van het agentschap Zorg en Gezondheid.

Volgt Kortrijk de oorspronkelijke planning, dan is de laatste woon-zorgcentrumbewoner daar ingeënt tegen 25 januari. ‘Als het vaccin goedgekeurd is en er zijn testen gebeurd, waarom kan het dan niet sneller?’, vraagt de Kortrijkse schepen Philippe De Coene zich af. De stad stelde het agentschap een alternatieve planning voor die hetzelfde doel tien dagen eerder bereikt. Volgens de schepen is die ook aanvaard. De woordvoerder van het agentschap kon dat op woensdag echter niet bevestigen.

De schepen vindt de veronderstelde instemming logisch. ‘Er is veel druk om de vaccinaties sneller te doen gaan. Ik begrijp dat Vlaanderen voorzichtig was, maar ze heeft de gretigheid en het ondernemerschap bij ons onderschat. Alle woon-zorgcentra in onze zone waren bereid om te vaccineren in het weekend. We hebben ook aangetoond dat snelheid en veiligheid hand in hand kunnen gaan.’

‘Onze teams hebben 131 senioren gevaccineerd in één uur tijd’, zegt De Coene niet zonder trots over de campagne woensdagochtend. ‘We waren zeer goed voorbereid.’ Hoe zag die voorbereiding er precies uit? ‘Vanmorgen om 8 uur stonden vier verschillende teams paraat om de injecties klaar te maken. Twee uur later was alles klaar. Om 10.30 u zijn de teams beginnen vaccineren en vóór 12 u was iedereen ingeënt.’ De tweekoppige medische teams namen gelijktijdig een van de vier afdelingen voor hun rekening. De coördinerend en raadgevend arts (CRA) van het woon-zorgcentrum overzag het hele gebeuren. Andere zorgverleners bleven ter plaatse, alert voor bijwerkingen bij de senioren na hun inenting.

De volgende fase – het inenten van zoveel mogelijk 65+’ers – wordt zeker niet gemakkelijker. ‘Daar denken wij eerder aan een buurtgerichte, nabije aanpak om de penetratie te vergroten. De overheid moet de lokale besturen voldoende flexibiliteit laten. Er is een aanpak op maat nodig. Er zijn grote verschillen in de mate van verstedelijking, de gemiddelde leeftijd van de bevolking… Ik huiver van al te rigide draaiboeken.’

Tegen zondag 10 januari zullen 6.610 bewoners van 42 woonzorgcentra in Vlaanderen hun eerste prik gekregen hebben. In Wallonië worden deze week ongeveer 11.500 mensen gevaccineerd, in Brussel ongeveer 4.000.