Pence zal overwinning Biden bekrachtigen, aanhangers Trump bestormen Capitool

In het Capitool in de Amerikaanse hoofdstad Washington, DC, wordt de overwinning van Joe Biden als president officieel vastgesteld. Vicepresident Mike Pence liet weten zich niet te zullen verzetten tegen die bekrachtiging, zoals Trump vraagt. Aanhangers van Trump bestormden het gebouw na een speech van de president.

In een brief die net voor aanvang van de zitting in het Capitool werd gepubliceerd, liet Pence weten dat hij zich niet zal verzetten tegen de bekrachtiging van de verkiezingsresultaten, waaruit bleek dat Joe Biden de volgende president wordt. Pence verwijst daarvoor naar de grondwet, en de beperkingen die daarin zijn vastgelegd voor de vicepresident. De vicepresident heeft tijdens de ceremonie slechte een ceremoniële rol.

‘Het is mijn weloverwogen oordeel dat mijn eed om de grondwet te steunen en te verdedigen, mij ervan weerhoudt de eenzijdige autoriteit op te eisen om te bepalen welke kiesstemmen moeten worden meegeteld en welke niet’, schreef Pence.

President Donald Trump zet Pence al dagen onder druk om het resultaat niet te bekrachtigen, maar kiesmannen of -vrouwen uit bepaalde staten terug te sturen. ‘Als Mike Pence het juiste doet, dan winnen we de verkiezingen. Doet hij dat niet, dan zal het een trieste dag zijn voor ons land’, zei Trump tijdens een speech eerder op de dag. Hij blijft volhouden dat hij niet verloren heeft, maar dat er grootschalige fraude werd gepleegd tijdens de presidentsverkiezingen.

Bestorming Capitool

Tijdens zijn speech riep hij zijn aanhangers op om ‘af te zakken naar Pennsylvania Avenue’, een straat die uitkomt op het Capitool. Aanhangers van Trump zijn er slaags geraakt met de politie. Op beelden die circuleren op sociale media is te zien hoe agenten hun wapenstok en pepperspray gebruiken. De betogers verwijderen de barricades en zijn erin geslaagd het gebouw binnen te dringen.

Foto: AFP

Normaal gezien is de bekrachtiging een formele gebeurtenis van een half uur, maar een aantal Republikeinse congresleden maakten bezwaar tegen de uitslag in Arizona. Daardoor moest de zitting onderbroken worden en moeten zowel het Huis van Afgevaardigden als de Senaat debatteren. Door de bestorming werd