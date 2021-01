Nederlandse duikers vinden kanonnen van gezonken Brits oorlogsschip uit 1799

Duikers hebben in de zeebodem voor het onbewoonde eilandje Razende Bol, voor de kust van het Nederlandse Texel, kanonnen en militaire uitrustingsstukken gevonden die toebehoorden aan het Britse oorlogsschip HMS Apollo. Dat schip zonk op 6 januari 1799, nadat het door een navigatiefout was gestrand op de ondieptes bij de Razende Bol.

De HMS Apollo zonk diep weg in de zeebodem. Maar door erosie kwam het wrak opnieuw aan de oppervlakte. Afgelopen zomer liet de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed sonaronderzoek doen. Duikers van de North Sea-Divers uit het Noord-Hollandse Breezand haalden de kanonnen en de uitrustingsstukken boven water. In het scheepswrak bevinden zich nog veel andere objecten, zegt de gemeente, maar er werden geen menselijke resten meer gevonden.

Het houten schip was eigendom van de Royal Navy en maakte deel uit van de vloot die moest voorkomen dat Frankrijk Engeland zou veroveren. Om die reden patrouilleerde de Britse vloot langs de Noordzeekust. Schepen zoals de Apollo hadden slechte navigatietoestellen aan boord, daardoor liep het schip op de zandbanken.

De kapitein probeerde nog te voorkomen dat het schip zou zinken door alle kanonnen overboord te laten gooien, maar dat was tevergeefs. De opvarenden werden gered.

De resten van de HMS Apollo blijven eigendom van het Verenigd Koninkrijk. De provincie Noord-Holland heeft om een bruikleen gevraagd, zodat de opgedoken spullen in de zomer tentoongesteld kunnen worden in het Texelse museum Kaap Skil in Oudeschild. Die expositie gaat alleen door als de coronamaatregelen dat tegen die tijd toelaten.