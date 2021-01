Ben Weyts: ‘Liever extra afstandsonderwijs dan verlenging krokusvakantie’

Minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) wil zeker geen verlenging van de krokusvakantie. Mochten de coronacijfers opnieuw de slechte richting uitgaan, pleit hij voor extra afstandsonderwijs als alternatief.

‘Ik zou nooit de krokusvakantie verlengen, maar een week extra afstandsonderwijs organiseren.’ Dat zei minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) vanmiddag in het Vlaams Parlement. ‘Gelet op de leerachterstand en de gevolgen voor de onderwijskwaliteit, waar de kwetsbare leerlingen de eerste slachtoffers van zijn, wil ik een nieuwe sluiting van de scholen absoluut vermijden.’

Weyts benadrukte tijdens de plenaire vergadering dat er ‘pas als de situatie manifest verslechtert’ extra maatregelen in het onderwijs getroffen zullen worden. Net voor de start van het tweede semester besliste hij samen met het onderwijsveld dat de huidige coronamaatregelen in het onderwijs tot minstens aan de krokusvakantie van kracht blijven. Een definitieve beslissing over de krokusvakantie viel er toen nog niet. ‘Als de cijfers gunstig evolueren, zie ik niet in waarom we op dit moment zouden moeten verstrengen’, zei de onderwijsminister nog.

Volgens Hannelore Goeman (Sp.a) beslist de regering best nu al om de vakantie te verlengen. ‘Het lijkt ons beter om op veilig te spelen en de vakantie sowieso te verlengen’, aldus Goeman in het Vlaams parlement. ‘Zo kunnen we, net als in de herfstvakantie, een break inbouwen. Bovendien willen mensen weten waar ze aan toe zijn. De beslissing valt best zo snel mogelijk, zodat ouders tijdig verlof of opvang kunnen regelen.’