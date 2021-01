Julian Assange, de gevallen held

Tien jaar geleden was hij een held, een man die geheime, onfrisse documenten openbaar maakte. Nu is hij een depressieve, wanhopige man. Een weirdo ook. Een narcist. Wat moeten we nu denken over Julian Assange, de man achter WikiLeaks?

Een Britse rechter besliste eerder deze week dat Julian Assange niet wordt uitgeleverd aan de VS om zich te verantwoorden voor Wikileaks, door de Amerikanen staatsgevaarlijke spionage genoemd. Maar een vrij man is Assange nog niet. En dat is hij al een dikke acht jaar niet meer. Dominique Minten vertelt.

VRAGEN, OPMERKINGEN OF SUGGESTIES?

podcast@standaard.be

CREDITS

Journalist Dominique Minten | Presentatie Lise Bonduelle | Redactie Fien Dillen | Eindredactie Bart Dobbelaere | Audioproductie Brecht Plasschaert | Muziek Brecht Plasschaert | Chef Podcast Bart Dobbelaere

JOURNALISTIEK OM NAAR TE LUISTEREN

Dat zijn de podcasts van De Standaard. Elke weekdag praat een journalist u bij over een actuele kwestie.